KMP – Ogromny sukces sportowy policjantki z Poznania Data publikacji 19.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Niezwykłym osiągnięciem sportowym może pochwalić się mł.asp. Karolina Juja – funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Nasza policjantka, jako reprezentantka kadry Polski w kickboxingu zajęła trzecie miejsce w odbywających się na przełomie czerwca i lipca br. w Krakowie III Igrzyskach Europejskich. W walce o brązowy medal pokonała zawodniczkę z Norwegii, obecną Mistrzynię Świata i Europy w formule full-contact.

Na przełomie czerwca i lipca br. odbyły się III Igrzyska Europejskie Kraków – Małopolska 2023. W rozgrywanych w Myślenicach zawodach, jako reprezentantka Polski stanęła do walki policjantka Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu mł.asp. Karolina Juja. Nasza koleżanka przystąpiła do zmagań w kickboxingu w formule full-contact z limitem wagowym do 70 kg.

W rywalizacji wzięło udział 8 utytułowanych zawodniczek z Europy. Na drodze do strefy medalowej naprzeciwko Karoliny stanęła aktualna Mistrzyni Świata i Europy reprezentantka Norwegii Marlene Farstad Grottem. Walka stała na bardzo wysokim poziomie sportowym. Doświadczona rywalka nie dawała za wygraną. Po fantastycznym pojedynku mł.asp. Karolina Juja pokonała Norweżkę 3:0.

W walce o finał Igrzysk Europejskich Nasza koleżanka stoczyła pojedynek z równie doświadczoną i utytułowaną zawodniczką z Niemiec - Aliną Sophii Sodjunou. Po niezwykle wyrównanym i zaciętym pojedynku Nasza reprezentantka musiała uznać wyższość rywalki przegrywając walkę niewielką różnicą punktową.

Ostatecznie reprezentantka Polski stanęła na najniższym stopniu podium zdobywając tym samym brązowy medal Igrzysk Europejskich co stanowi ogromny sukces sportowy policjantki z Poznania.

Serdecznie gratulujemy Karolino! I życzymy dalszych sukcesów!

sierż.szt. Łukasz Paterski